Тим Цзю против Харрисона, бой за звание чемпиона мира по версии WBO: основная информация

Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящем боксерском поединке.

Когда и где пройдет бой Тима Цзю с Харрисоном?

Поединок Тима Цзю и Тони Харрисона состоится 12 марта. Поединок пройдет в Сиднее, Австралия. Тим Цзю и Тони Харрисон подерутся в Qudos Bank Arena. Тим Цзю — обязательный претендент на титул в первом среднем весе, он встретится с Харрисоном из-за травмы действующего чемпиона, Джермелла Чарло. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Тим Цзю — Тони Харрисон?

Боксерский турнир с главным боем между Цзю и Харрисоном начнется в 2:00 утра по московскому времени, поединок Тимофея и Тони должен стартовать ориентировочно в 6:00. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Мнение аналитиков о бое Цзю — Харрисон

Букмекеры считают Тима Цзю серьезным фаворитом в поединке с Харрисоном. На победу сына Кости Цзю предлагается коэффициент 1,32, а на успех американца — 3,55. Что касается продолжительности поединка, здесь аналитики не смогли дать однозначные котировки. Если бой продлится дольше 10,5 раунда, сыграет ставка с кэфом 1,80. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 1,90.

Тим Цзю и Тони Харрисон. Фото Global Look Press

Мнение фанатов о бое Цзю с Харрисоном

«Это будет первое поражение Цзю», — написал пользователь hant64.

«Можно сказать, что это самый сложный соперник на данном этапе. У его отца тоже было много таких, кто превосходил и в росте, и в риче, но Костя перемалывал их», — вспомнил юзер Leonid_Safonov.

«До 7-го раунда очкарик не дотянет, несмотря на свой рост и габариты», — уверен Арсик Юзбашьян.

«По мне — так Дзю аутсайдер в этом бою», — полагает imur1987008.

«Похоже, Тим пролетит», — сообщил IgorMttech.

Мнение боксера Эррола Спенса о бое Цзю — Харрисон

«Ставлю десятку [тысяч долларов], что Тони Харрисон устроит апсет», — написал Спенс в Twitter.

История противостояния Тима Цзю и Тони Харрисона

Поединок Тимофея с Тони Харрисоном был назначен 23 января 2023 года после того, как запланированный бой Тима Цзю с Джермеллом Чарло сорвался из-за перелома руки американцем. В этом бою Чарло защищал бы от Цзю пояс чемпиона в первом среднем весе, так что с Харрисоном российский австралиец будет биться за временный титул.

Краткая биография Тима Цзю

Тимофей Цзю родился 2 ноября 1994 года в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. Родители Тима — легендарный боксер Константин Цзю и Наталья Серова. По национальности Тимофей — русский, но его отец также имеет корейские корни, так как дедушка Тима, Борис Цзю — кореец. У Тима Цзю четверо братьев и сестер — двое родных (Никита и Анастасия) и двое сводных (Владимир и Виктория). Младший брат Тима Никита Цзю — тоже профессиональный боксер.

Физические данные Тима Цзю

Рост Тима Цзю — 174 сантиметра, вес перед последним поединком — 69,5 килограмма, размах рук — 183 см.

Краткая биография Тони Харрисона

Тони Харрисон родился 6 сентября 1990 года в Детройте, штат Мичиган, США. Харрисон воспитывался в боксерской семье. Его дедом был американский боксер Генри Хэнк (настоящее имя — Джозеф Харрисон), который одержал 62 победы (40 — досрочно), потерпел 30 поражений и один раз свел бой вничью. В 1963 году дед Тони Харрисона стал чемпионом Мичигана в полутяжелом весе. Отец Тони, Али Салаам, пошел по этому же пути, но выступал в полусреднем дивизионе, выиграв 11 поединков из 18. После завершения карьеры Салаам стал тренером.

Харрисон начал заниматься боксом в возрасте восьми лет. Такое решение приняла его мать, а отец был категорически против, чтобы Тони продолжал боксерскую династию. Позже Али Салаам стал тренировать Тони, увидел у него талант боксера и изменил мнение.

Физические данные Тони Харрисона

Рост Харрисона — 185 сантиметров, вес перед последним поединком — 69,5 килограмма, размах рук — 194 см.

Тим Цзю. Фото Getty Images

Гонорары боя Тим Цзю — Тони Харрисон

Сколько заработает Тим Цзю

Гонорар Тима Цзю за поединок с Тони Харрисоном пока не раскрывался, но, по информации Fox Sports, за последний бой против Террела Гауши Тимофей заработал более 1 миллиона долларов.

Сколько заработает Тони Харрисон

Как и в случае с Тимом, точных сумм о гонораре Харрисона нет. Но ранее Forbes сообщал, что за чемпионский реванш против Джермелла Чарло Тони заработал 500 тысяч долларов.

История выступлений Тима Цзю

Профессиональный рекорд Тима Цзю в боксе — 21 победа и ни одного поражения. 15 боев Тимофей завершил досрочно.

Спортивная карьера Тима Цзю

Карьера Тима Цзю началась в декабре 2016 года, когда он единогласным решением судей одолел Зорана Кэссэди. Следующие пять боев Тимофея завершились досрочно во втором и третьем раундах. В шестом поединке он впервые бился за титул: в 10 раундах одолел Уэйда Райана и взял вакантный пояс WBC-ABCO Continental в первом среднем весе.

В 12-м профессиональном бою Цзю завоевал временный пояс WBA Oceania в поединке с Дентоном Васселлом, после чего все его бои были титульными. Тимофей бился за пояса по версиям ANBF, IBF и WBO, завоевывал их, а затем защищал. В данный момент Тим Цзю является рейтинговым боксером Всемирной боксерской ассоциации. В топ-15 первого среднего веса он занимает первую строчку.

История выступлений Тони Харрисона

Профессиональный рекорд Харрисона в боксе — 29 победы, три поражения и одна ничья. 21 поединок американец завершил нокаутом.

Тони Харрисон. Фото Getty Images

Спортивная карьера Тони Харрисона

Карьера Тони Харрисона в любительском боксе началась в июле 2010 года. На любительском ринге Тони провел 87 поединков, в 75 одержал победу, а в 12 проиграл. После поражения в полуфинале турнира «Золотые перчатки» в 2011 году Харрисон перешел в профессиональный бокс. Дебют состоялся в андеркарде боя между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем.

Харрисон долго не проигрывал. Он победил в первом 21 поединке по профи, причем лишь три раза довел до решения судей. Первое поражение случилось в 2015-м от Вилли Нельсона — Тони уступил техническим нокаутом в девятом раунде. За пояс Тони впервые побился спустя полтора года и проиграл во второй раз. Вакантный титул IBF World Super Welter забрал Джарретт Херд. Через два года звание чемпиона все же пришло к Харрисону: он одолел Джермелла Чарло единогласным решением судей и взял пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Правда, в реванше Чарло нокаутировал Тони в 11-м раунде.

Результат предыдущего боя Тима Цзю

26 марта 2022 года состоялся поединок Тима Цзю и Террелла Гауши за пояс WBO Global в первом среднем весе. Сын Кости Цзю выиграл бой единогласным решением судей — 114-113, 116-111, 115-112.

Результат предыдущего боя Тони Харрисона

Последний поединок Харрисон выиграл у испанца Серхио Гарсии и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом среднем весе. Тони победил единогласным решением судей — 98-92, 100-90, 100-90.

Тим Цзю. Фото Getty Images

Когда будет следующий бой Тима Цзю?

Следующий бой Цзю еще не анонсирован. В случае победы над Харрисоном им, очевидно, станет неоспоримый чемпион WBO в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Когда будет следующий бой Тони Харрисона?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Харрисона. Если Тони победит Тима Цзю, он обгонит российского австралийца в рейтинге и получит право побиться за пояс с неоспоримым чемпионом WBO в первом среднем весе Джермеллом Чарло.

Какой рейтинг Тима Цзю сейчас?

Тим Цзю занимает 6-е место в рейтинге боксеров первого среднего веса по версии BoxRec. В рейтинге вне весовых категорий Цзю занимает 66-ю строчку.

Какой рейтинг Тони Харрисона сейчас?

Тони Харрисон занимает 8-е место в рейтинге боксеров первого среднего веса по версии BoxRec. В рейтинге вне весовых категорий Харрисон занимает 116-ю строчку.

Полный кард турнира

· Тим Цзю — Тони Харрисон

· Пауло Окусо vs. Юнески Гонсалес

· Сэм Гудман — Ти Джей Доэни

· Исаак Хардман — Роэн Мердок

· Никита Цзю — Бо Белбин

· Коен Мазудьер — Бен Махоуни

· Шанелл Дарган — Кортни Мартин

Тим Цзю. Фото Getty Images

Общение с прессой

Пресс-конференция перед турниром

Перед боем бойцы настроены достаточно агрессивно друг другу. Тим Цзю не видит проблемы в сопернике, хотя и считает, что Харрисон сильнее Чарло: «Он выглядит хрупким. Я спарринговал с большими, сильными, несгибаемыми парнями, и он выглядит так, будто я могу разломить его пополам. Если бой продлится больше четырех раундов, у него будут проблемы. Его навыки лучше, чем у Чарло, он победил Чарло. Стили создают бои, но только потому, что у вас есть лучшие навыки, не означает, что вы всегда будете побеждать. Чем больше риск, тем больше награда, стремитесь к звездам».

Американец возмутился быстрым восхождением сына Кости Цзю. Харрисон считает, что оппозиция Тима куда слабее, чем у него: «Я не считаю Тима крутым. Если вы посмотрите на те препятствия, что я преодолел по пути наверх, вы поймете. Цзю ехал на лифте, а я шел по лестнице. В этом вся разница. Как Тим стал претендентом на пояс? Он побил всех в своем дворе. Понимаете, о чем я? Я не побил всех в Детройте. Я побил всех в Соединенных Штатах. Я не шучу, я настоящий претендент».