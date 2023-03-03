Биография Тони Харрисона: стал боксером благодаря отцу и деду

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12 марта в Сиднее, Австралия, состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тим Цзю встретится с Тони Харрисоном в поединке за пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. В преддверии боя вспоминаем самые важные факты из биографии соперника Тима Цзю.

Данные спортсмена

Тони Харрисону 32 года, его рост — 185 сантиметров, размах рук — 194 сантиметра, а вес в последнем поединке — 69,5 килограмма.

Детские годы и юность

Где и когда родился спортсмен?

Тони Харрисон родился 6 сентября 1990 года в Детройте, штат Мичиган, США. Харрисон воспитывался в боксерской семье. Его дедом был американский боксер Генри Хэнк (настоящее имя — Джозеф Харрисон), который одержал 62 победы (40 — досрочно), потерпел 30 поражений и один раз свел бой вничью. В 1963 году дед Тони Харрисона стал чемпионом Мичигана в полутяжелом весе. Отец Тони, Али Салаам, пошел по этому же пути, но выступал в полусреднем дивизионе, выиграв 11 поединков из 18. После завершения карьеры Салаам стал тренером.

Харрисон начал заниматься боксом в возрасте восьми лет. Такое решение приняла его мать, а отец был категорически против, чтобы Тони продолжал боксерскую династию. Позже Али Салаам стал тренировать Тони, увидел у него талант боксера и изменил мнение.

Фото Тони Харрисона в детстве и юности

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Спортивная карьера

Где выступал Тони Харрисон?

Карьера Тони Харрисона в любительском боксе началась в июле 2010 года. На любительском ринге Тони провел 87 поединков, в 75 одержал победу, а в 12 проиграл. После поражения в полуфинале турнира «Золотые перчатки» в 2011 году Харрисон перешел в профессиональный бокс. Дебют состоялся в андеркарде боя между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем.

Харрисон долго не проигрывал. Он победил в первом 21 поединке по профи, причем лишь три раза довел до решения судей. Первое поражение случилось в 2015-м от Вилли Нельсона — Тони уступил техническим нокаутом в девятом раунде. За пояс Тони впервые побился спустя полтора года и проиграл во второй раз. Вакантный титул IBF World Super Welter забрал Джарретт Херд. Через два года звание чемпиона все же пришло к Харрисону: он одолел Джермелла Чарло единогласным решением судей и взял пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Правда, в реванше Чарло нокаутировал Тони в 11-м раунде.

Где сейчас выступает спортсмен?

Последний поединок Харрисон выиграл у испанца Серхио Гарсии и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом среднем весе. Изначально Тим Цзю должен был биться не с Харрисоном, а против Джермелла Чарло, но бой отменился из-за травмы руки у американца. В результате был организован поединок Цзю с Тони Харрисоном за временный пояс по версии WBO.

Достижения Тони Харрисона

· Чемпион по версии WBC в первом среднем весе (2018-2019)

· Чемпион по версии WBC Silver в первом среднем весе (2022-н.в.)

Какая зарплата у Тони Харрисона?

Гонорар Харрисона за бой с Цзю неизвестен, но Forbes сообщал, что за чемпионский реванш против Джермелла Чарло Тони заработал 500 тысяч долларов.

Личная жизнь спортсмена

О супруге Тони Харрисона нет информации, но боксер иногда публикует в соцсетях фотографии детей. У боксера два сына и дочь, а татуировка с изображением детей набита у Харрисона на теле.

Спортсмен сейчас

Фото Тони Харрисона сейчас

Фото Getty Images

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Где сейчас живет спортсмен

Тони Харрисон в данный момент проживает в Детройте, США.

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