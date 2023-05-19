Ломаченко против Хейни, бой за звание абсолютного чемпиона мира: основная информация

Все главное о бое.

Когда и где пройдет бой Василия Ломаченко с Девином Хейни?

Утром 21 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena состоится боксерский вечер промоутерской компании Top Rank, который возглавит поединок украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Василий Ломаченко — Девин Хейни?

Бой между Ломаченко и Хейни начнется не раньше 06.00 по московскому времени. Поединок будут показывать на канале ESPN+ по системе платных трансляций. Бой невозможно официально посмотреть на территории России.

Мнение аналитиков о бое Василий Ломаченко — Девин Хейни

Букмекеры считают Василия Ломаченко серьезным андердогом в поединке с Девином Хейни. На победу украинского боксера предлагается коэффициент 2,95, а на успех американца — 1,48. Аналитики считают, что поединок затянется. Если бой пройдет всю дистанцию, сыграет ставка с кэфом 1,22. Коэффициент на досрочное завершение встречи равен 4,05.

Василий Ломаченко. Фото Getty Images

Мнение фанатов о бое Ломаченко с Хейни

«Без шансов для Василия, увы», — сообщил пользователь Ottdima.

«Спорт вне политики, Ломаченко вперед!» — заявил Ondar2811.

«Надеюсь, Василий извлек уроки после боя с Лопесом», — отметил dipamkara.

«Ломаченко когда-то побил старого и мелкого Ригондо, а теперь сам в роли старого и мелкого», — высказался nokharimoz.

«Если Вася без травм,если с настроем все будет хорошо, то кранты Хейни, он его обдурит и схавает», — написал Arrrmen.

История противостояния Василия Ломаченко с Девином Хейни

Боксеры разыграют титул неоспоримого чемпиона в легком весе. Хейни проведет вторую защиту этого статуса как обладатель поясов по версиям всех организаций.

Американец стал неоспоримым чемпионом в поединке с Джорджем Камбососом. Австралиец ранее одолел Теофимо Лопеса и отобрал у того титулы в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF, а Хейни в поединке за временный пояс WBC заставил угол Абдуллаева отказаться от продолжения перед пятым раундом из-за сломанного носа у Заура. Затем Девин провел четыре защиты титула: против Альфредо Сантьяго, Юриоркиса Гамбоа, Хорхе Линареса и Джозефа Диаса.

Если Девин Хейни не проигрывал ни разу в карьере (29-0), Ломаченко терпел поражение дважды, а последняя неудача случилась в октябре 2020-го, когда Василий встретился Теофимо Лопесом в поединке за пояса по версиям WBA, WBO и IBF. Теофимо забрал победу единогласным решением, а украинец после этого нокаутировал японца Масаеси Накатани и получил возможность оспорить вакантный пояс WBO Inter-Continental с Ричардом Комми, которого победил решением.

Краткая биография Василия Ломаченко

Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в городе Белгород-Днестровский. Первый поединок в любительском боксе провел в возрасте шести лет, в профессионалах дебютировал в октябре 2013 года.

Физические данные Василия Ломаченко

Рост Василия Ломаченко — 170 сантиметров, вес перед последним поединком — 60,7 килограмма, размах рук — 166 сантиметров.

Девин Хейни. Фото Getty Images

Краткая биография Девина Хейни

Хейни родился 17 ноября 1998 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. В любительском боксе Девин Хейни провел 138 официальных боев, в них он одержал 130 побед и потерпел 8 поражений. Он дважды выигрывал молодежный чемпионат США. В профессионалах дебютировал 11 декабря 2015 года в возрасте 17 лет.

Физические данные Девина Хейни

Рост Хейни — 173 сантиметра, вес перед последним поединком — 60,7 килограмма, размах рук — 180 сантиметров.

Гонорары боя Василий Ломаченко — Девин Хейни

Сколько заработает Василий Ломаченко

Официальной информации о гонорарах Ломаченко за поединок с Хейни нет. Сообщалось, что его бой с Джамейном Ортисом принес ему гонорар в размере 5 миллионов долларов, а за несколько боев он заработал меньше — примерно от 500 до 900 тысяч долларов.

Сколько заработает Девин Хейни

Информация о гонораре Хейни за бой с Ломаченко не обнародована.Согласно сообщениям СМИ, за первую победу над Камбососом Хейни заработал 2,8 миллиона долларов, а за вторую — 7 миллионов долларов благодаря доле в 70% от PPV.

История выступлений Василия Ломаченко

Профессиональный рекорд Василия Ломаченко в боксе — 17 побед и два поражения. В 11 боях Василий победил досрочно.

Спортивная карьера Василия Ломаченко

Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. Он дважды побеждал на чемпионатах мира в 2009 и 2011 годах, брал чемпионат Европы 2008 года, становился чемпионом мира среди юниоров 2006 года, был чемпионом Европы среди кадетов 2004 года. Также Ломаченко признан заслуженным мастером спорта Украины.

История выступлений Девина Хейни

Профессиональный рекорд Хейни в боксе — 29 побед и ни одного поражения. 15 поединков американец завершил досрочными победами.

Девин Хейни. Фото Getty Images

Спортивная карьера Девина Хейни

Хейни два раза выигрывал молодежный чемпионат США. Он был одним из главных претендентов на участие в Олимпийских играх 2016 года, но не попал на турнир, из-за изменения возрастного лимита Олимпийским комитетом США. После этого Девин перешел в профессионалы — сейчас он абсолютный чемпион мира по версии WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Результат предыдущего боя Василия Ломаченко

29 октября 2022 года состоялся поединок между Василием Ломаченко и Джамейном Ортисом. Ломаченко победил единогласным решением судей — 116-112, 117-111, 115-113.

Результат предыдущего боя Девина Хейни

Последний поединок Хейни выиграл у Джорджа Камбососа 16 октября 2022 года. Бой стал реваншем и завершился единогласным решением судей — 119-109, 118-110, 118-110.

Когда будет следующий бой Василия Ломаченко?

Следующий бой Василия Ломаченко еще не анонсирован. В случае победы над Хейни соперником может стать кто-то из обязательных претендентов.

Когда будет следующий бой Девина Хейни?

Пока не известно, кто станет следующим соперником Хейни. Но промоутер Боб Арум заявил, что независимо от того, выиграет Хейни или проиграет, он поднимется в первый полусредний дивизион, где может встретиться с победителем боя Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса.

Василий Ломаченко. Фото Getty Images

Какой рейтинг Василия Ломаченко сейчас?

Василий Ломаченко занимает пятое место в мировом рейтинге боксеров легкого веса по версии BoxRec. В списке вне весовых категорий Ломаченко идет 33-м.

Какой рейтинг Девина Хейни сейчас?

Девин Хейни занимает третье место в мировом рейтинге боксеров легкого веса по версии BoxRec. В списке вне весовых категорий Хейни идет 19-м.

Предварительный кард

Эмилиано Варгас — Рафаэль Джассо;

Абдулла Мэйсон — Джейсон Лайонс;

Флойд Диас — Луис Фернандо Сааведра;

Амари Джонс — Пачино Хилл.

Эндрю Малони — Джунто Накатани;

Нико Али Уолш — Дени Розенбегер.

Основной кард

Рэймонд Мураталла — Джереми Накатила.

Оскар Вальдес — Адам Лопес;

Василий Ломаченко — Девин Хейни.

Василий Ломаченко. Фото Getty Images

Общение с прессой

Пресс-конференция перед турниром

Боксеры провели несколько пресс-конференций и дуэлей взглядов и уже много всего друг другу наговорили. Хейни, например, называл Ломаченко грязным боксером и обещал покончить с карьерой Василия.

«Лома — умелый боец, но я просто лучше его, — сказал Хэйни на канале Top Rank Boxing в YouTube. — Думаю, он любитель, который никогда не дрался с кем-то вроде меня — с тем, кому все равно, что он делал в любителях. 20 мая я собираюсь переехать его. Что бы он ни принес на бойцовский вечер, этого будет недостаточно. Он попытается сократить дистанцию и навязать грязный бокс. Будет бить при выходе из клинча и все в таком духе. Но я сильный, большой и выносливый боец. Он планирует вымотать меня, но я его уничтожу».

Ломаченко же на канале FightHype.com в YouTube отвечал, что не понимает критики Хейни в грязном боксе и считает, что всегда дрался без нарушений правил: «Он начал маленькую игру. Мне это нравится, я не могу дождаться поединка. Не знаю, почему он назвал меня грязным бойцом. Нужно спросить у него. Он должен объяснить это, потому что я не понимаю, о чем он говорит. Удары при выходе из клинча — это часть бокса. У нас есть судьи, есть рефери на ринге. Если ты действительно пытаешься сделать что-то грязное, то это неправильно. Я всегда пытаюсь драться чисто, не нарушать правил. Он должен объяснить, что имел в виду. Может, это часть какого-то плана, но он точно не сработает».