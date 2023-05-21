Ломаченко — Хейни. Бой, где проиграли оба

В Лас-Вегасе снова большой бой — и большое недоумение. Хейни побеждает Ломаченко, но никого это особенно не радует.

Пока Ломаченко и Хейни покидают арену, зал в казино MGM Grand все еще недовольно гудит и свистит. Будь это чуть менее пристойная публика, я бы посоветовал взять судей под охрану и аккуратно сопроводить их на самолет прочь из страны. Слово «ограбление» встречается все чаще при описании результата этого поединка... и знаете что? Через неделю все забудется, никого не будут бесить имена этих людей, что выставили счет 116-112 и 115-114 дважды в пользу Хейни, и проигравшим останется только Ломаченко — в протоколах судей. Правда, про Хейни фанаты боев начнут высказываться с легким раздражением, хотя не он же виноват в счете на карточках.

Хотя, было ли это ограблением? Близкий бой, тяжелые раунды для судейства — их было много таких. Хейни делал ставку на удары по корпусу. Ставка не сыграла. Он ждал, что Лома или замедлится, или просто встанет перед ним и прекратит двигаться из стороны в сторону, постреливая ударами слева из слепой зоны и просовывая их прямо между рук. Но больше устал в итоге, кажется, сам чемпион. Устал бить, устал гоняться, но больше всего вытягивает из боксера силы ожидание атаки соперника. Напряжение, сфокусированность, стремление не пропустить то первое движение предплечьем, тот первый короткий шаг, вслед за которым пойдет серия «по этажам».

«Вася залез ему в голову», — говорили многие в тот момент, когда на взвешивании Хейни толкнул Ломаченко. Выдавали желаемое за действительное. Я видел с пары ракурсов, как Девин пошел в сторону после этого толчка — более равнодушного человека было бы трудно себе представить. Как будто или отец, Хейни-старший, или кто-то в Top Rank заставил его сделать это. Ну, добавить огня, привлечь внимание кого-то из нехардкорной боксерской аудитории. Весь вид его говорил: ладно, я сделал это, хотя мне затея и не нравится, — а теперь отвалите от меня.

Василий Ломаченко и Девин Хейни. Фото Getty Images

А вот в бою в его голове уже начало что-то происходить. Во-первых, тяжелые и плотные удары по туловищу соперника не давали видимого эффекта. Во-вторых, почти в каждом раунде Ломаченко удавалось взорваться многоударной комбинацией, а в этих ударах не было особой мощи, только издевательское «ну и что? съел?», вслед за чем появлялись другие мысли и сомнения. В углу у Девина не было никого, кто подсказал бы, что Ломаченко не тратит силы попусту, он может совершать такие атаки разве что 1-2 раза за раунд. Но Хейни в какой-то момент начал переживать, что Василий еще прибавит и сметет его или просто стал вдруг смотреть на происходящее будто со стороны, глазами зрителей, и тут же его объем полезных действий снизился. Меньше джебов, меньше ударов по животу, меньше попыток нанести урон даже через перчатки. Мышцы закислились, руки потяжелели, он стал медленнее на доли секунды, чаще промахивался и все больше сомневался. Затем его встряхивали в углу — и чемпион продолжал делать свою работу, но получалось все хуже.

Но по сути никто никого не сводил в школу, никто не указал другому на его возраст или тяжелую весогонку. Никто не проиграл... У меня есть вопросы к счету 116-112, это 8 выигранных раундов против четырех, и такого преимущества я ни у кого не видел. 115-113 это близкий счет, на грани — разница в один-два ничейных раунда, которые можно было отдать не туда. Такие есть в каждом бою. Это допущение, неточность, но никак не ограбление.

Давайте определимся с дефинициями. По-простому, ограбить — значит отобрать у кого-то что-то с применением силы. Разбойное нападение. Было? Не было. Можно называть это аферой, манипуляцией, воровством... При всем при том, что Ломаченко к финалу поединка стал более эффективен и действовал куда интереснее оппонента, он все равно отдал последний раунд. Все равно многовато пропустил по корпусу в начале боя, все равно Хейни тоже бил и попадал. Вот только когда ты фаворит 3 к 1 перед боем, то не можешь себе позволить вести бой таким образом — потому психологически Ломаченко явно победитель. Статистика тоже в его пользу, 124 точных удара против 110. 95 силовых против 90. Но эти цифры примерно ничего не значат.

Девин Хейни празднует победу. Фото Getty Images

Судьи сваливают из Лас-Вегаса (ну, те, кто там не живет), боксеры высказываются в целом в пользу Ломаченко, а сам Василий держался, пока был на ринге, но теперь, разбитый, плачет в раздевалке. Кто-то из команды прикрывает ему голову полотенцем. Девину Хейни еще припомнят этот бой — но потом. Хотя он же просто делал свою работу, но подставили судьи именно его. Абсолютный чемпиона мира — это очень уязвимый человек.

Но, может быть, мы действительно ни о чем не вспомним уже через неделю-две. В боксе или в UFC случится очередной дурацкий инцидент, возможно даже «настоящее» ограбление, и прошлое забудется. Останется только победа Девина Хейни единогласным решением судей.