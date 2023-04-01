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Дацик проиграл бывшему сопернику Тайсона Фьюри! Американец после боя попросил гражданство России

Дацик проиграл Джонсону по правилам бокса
Отдел единоборств «СЭ»
31 марта. Вячеслав Дацик.
Фото Эдуард Корниенко
28 марта. Александр Поветкин — Вячеслав Дацик — Данило Сузарт (слева направо).
Фото «СЭ»
31 марта. Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон.
Фото Эдуард Корниенко
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Рыжий Тарзан хочет провести с Кевином Джонсоном реванш без перчаток.

Вечером 31 марта в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Кевином Джонсоном. Бой по правилам бокса прошел по формуле три раунда по три минуты.

Всего шестью днями ранее Дацик вышел в клетку Ледового дворца Самары и за 50 секунд нокаутировал бразильца Джеронимо дос Сантоса в поединке по правилам кикбоксинга. Бой с Дос Сантосом стал для Рыжего Тарзана первым в 2023-м, хотя в декабре он провел сразу два поединка за четыре дня, когда сначала проиграл Ильясу Якубову, а затем победил Павла Шульского — обе встречи закончились единогласным решением судей.

28 марта. Александр Поветкин — Вячеслав Дацик — Данило Сузарт (слева направо).
Фото «СЭ»

График Джонсона не менее плотный, чем у Дацика. Всего через восемь дней после поединка в Москве он выйдет в ринг арены немецкого Аугсбурга, где подерется с Айдыном Йылдырымом. Американец, как и Дацик, пока не выступал в 2023 году, а в 2022-м его рекорд составил 0-3-1. Несмотря на очевидный спад, от Джонсона ждали серьезной оппозиции. В карьере этого боксера были встречи с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой, и только в бою с Джошуа Кевин оказался в нокауте.

Бой начался осторожно со стороны Джонсона. Дацик занял центр ринга, а американец бегал вокруг него, изредка выбрасывая джебы. В середине раунда Дацик устроил сопернику мощный прессинг и начал забивать его у канатов, но рефери развел бойцов. Вячеслав выкидывал жесткие фирменные оверхенды, а Джонсон попадал джебами, но первый раунд закончился без нокдаунов.

В начале второго отрезка Дацик снова начал прибивать Джонсона у канатов, но Кевин выжил, а затем провоцировал Рыжего Тарзана жестами и фразами. Американец перебивал Дацика джебами, но к ближнему бою был не готов: российский боец брал физической мощью.

В третьем раунде Джонсон осторожно перестреливал Дацика и старался не позволять ему сближаться. У канатов Вячеслав вовсю вкладывался в удары и вымахивался, а Кевин не тратил силы. Джонсон вообще не стремился атаковать, и после финального гонга было непонятно, кому судьи отдадут победу. Судьи же решили, что большинством судейских голосов победу одержал Кевин Джонсон, что выглядит справедливо.

После боя Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что хотел бы получить российское гражданство, чтобы остаться здесь жить. Дацик же сообщил, что не удивился стойкости американца, так как смотрел его бои. Кроме того, Рыжий Тарзан предложил Джонсону реванш без перчаток. Похоже, у Дацика уже есть план по боям на весь год.

Вячеслав Дацик&nbsp;&mdash; Кевин Джонсон. Американец Джонсон попросил у Путина паспорт РФ после боя с Дациком

Бокс
Вячеслав Дацик
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