3 ноября, 16:12

10-летний Роман Шогджиев сыграет за сборную России на турнире стран ШОС

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Самый молодой международный мастер в истории шахмат Роман Шогджиев вошел в заявку сборной России на турнир стран ШОС, который пройдет с 4 по 8 ноября в Харбине (формат — быстрые шахматы). Об этом «СЭ» рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Мы верим в наших восходящих звездочек. В этом году на турнир стран ШОС поедут Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман. Почти золотой состав Олимпиады (U-16) в Барранкилье, за исключением Ивана Землянского, который сейчас играет на Кубке мира», — подчеркнул Ткачев.

Два года назад сборная России выиграла турнир ШОС. Тогда за нашу сборную играли Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Тренером команды был Александр Рязанцев.

В ближайшие дни на сайте «СЭ» выйдет большое интервью с Александром Ткачевым.

