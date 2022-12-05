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Сегодня, 13:58

Карпов рассказал о своем восстановлении после выписки из больницы

Артем Бухаев
Корреспондент
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал «СЭ» о восстановлении после выписки из больницы.

«Чувствую себя нормально. Я вернулся домой еще 16 ноября, восстановление хорошо проходит. Инцидент? Обсуждать не готов, пока не имею полной информации. Но планы по этому есть», — сказал Карпов «СЭ».

31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Анатолий Карпов
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