13-летний Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Россиянин Иван Землянский в возрасте 13 лет и 8 месяцев выполнил гроссмейстерскую норму, сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

Это произошло на турнире в Шардже (ОАЭ), где российский шахматист набрал пять очков по итогам 8 туров.

Землянский самым молодым гроссмейстером в истории России. Ранее рекорд страны по этому показателю принадлежал Анишу Гири (14 лет, 7 месяцев), который теперь выступает за Нидерланды.

Самым молодым гроссмейстером в истории является американец Абхиманью Мишра. Он получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней.