14-летний шахматист из России рассказал о получении звания международного гроссмейстера

Российский шахматист Иван Землянский рассказал о получении звания международного гроссмейстера.

«Конечно, приятно, что побил рекорд. Я хотел стать международным гроссмейстером, потому что это дает пропуск на многие сильные турниры. Получение звания стало новым этапом, но особо ничего от этого не поменялось в моей жизни, я продолжаю тренироваться и работать над собой.

Турнир в ОАЭ был очень сильный, мне было интересно там сыграть. Считаю, что показал хороший результат, для меня он прошел на одном дыхании. Я почувствовал там уверенность в себе», — сказал Землянский ТАСС.

Землянскому 14 лет. Он получил звание международного гроссмейстера в мае 2024 года после выступления на турнире в ОАЭ, когда ему было 13 лет. Шахматист стал самым молодым россиянином, получившим данное звание.