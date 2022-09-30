Крамник уверен, что Карлсен еще сыграет в матче за звание чемпиона мира

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» рассказал, как относится к двоевластию, которое в ближайшее время установится в мировых шахматах.

16-й чемпион мира Магнус Карлсен отказался защищать свой титул, новый обладатель шахматной короны определится в матче между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.

— Это не страшно, — отметил Крамник. — Есть чемпион мира, а есть первый шахматист по рейтингу. Мы привыкли, что эти так сказать титулы находятся в руках Магнуса. Но так было далеко не всегда. Да, первое время будет непривычно, но каких-то глобальных проблем из-за этого в шахматном мире я не вижу.

— То есть, все примут новые правила игры?

— Привыкнут. Надеюсь, что Ян Непомнящий обыграет Дин Лижэня и станет чемпионом мира. Магнус будет продолжать играть в супертурнирах, стремиться к рейтингу 2900. Проблема раздута.

— Увидим ли мы еще норвежца в матче на первенство мира?

— Уверен, что он вернется в чемпионский цикл и еще сыграет матч на первенство мира.

— Общественность признает победителя матча Непомнящего и Дина, как 17-го чемпиона мира?

— Кто выиграет матч, тот будет настоящим чемпионом мира. Тут нет никаких сомнений. Человек имеет право отказать от матча за корону, как это сделал Магнус. Но тогда ты не чемпион мира. Как бы ты здорово не играл. И это нормально.