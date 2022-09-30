Крамник заявил, что знает, как решить проблему читерства

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» заявил, что шахматы все равно выживут, но проблему читерства надо решать.

— Магнус Карлсен все-таки сделал заявление по подозрению Ханса Ниманна в читерстве, но в качестве доказательств привел свои ощущения во время партии с ним в Сент-Луисе. Многие считаю, что ему лучше стоило продолжать молчать. Что вы скажите?

— Это его дело. В целом, эта странная история. Проблему читерства можно решать. Она абсолютно решаемая, пусть и требует финансовых вложений. Долгие годы этим никто толком этим не занимался. И боюсь, что и в этот раз никаких серьезных шагов предпринято не будет. Скандал постепенно забудется, состоится какой-то разговор и на этом всё. Хотя, повторюсь, эту проблему можно решить коренным образом в живых шахматах.

— Использовать металлоискатели на всех турнирах, включая детские?

— Есть более серьезные варианты, которые практически исключат возможность обманывать в живых шахмат. Они не очень сложные технологически, но требуют финансовых вложений. Если разбирать конкретный случай с Магнусом и Хансом, то мне трудно что-то сказать. По партии на Grand Сhess Tour я не вижу явных причин подозревать Ниманна. Но, наверное, Магнусу и его команде известно гораздо больше.

— То есть, игрок уровня Ниманна вполне может обыгрывать чемпиона мира черным цветом?

— Абсолютно возможно, что шахматист уровня 2700 может выиграть такую партию у Карлсена. У Магнуса она откровенно не сложилась. Он считает иначе. У него есть свои доводы. Я не хочу концентрироваться на том, кто прав, кто виноват. Мне важнее решение проблемы. Чтобы таких инцидентов не было впредь. Если оставить все как есть, то скандалов будет все больше и больше. По делу, не по делу. Правильные обвинения, неправильные. Раз эта тема взорвалась, то ее надо решать.

— Из-за читерства вы практически не играет в онлайн-шахматы?

— Да, безусловно. Там повально все пользуются подсказками. Но и даже эту проблему можно решить. Но сложнее, чем в живых шахматах. Я предлагал свой вариант, который четко аргументировал.

— Предлагали ФИДЕ?

— Да, ФИДЕ и компании DeepMind. Разработал концепцию. В DeepMind сказали, что им это интересно и, возможно, они начнут работать. Дадут задание своим разработчика. Думаю, это реально работающая система.