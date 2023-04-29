КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:57

14-я партия между Непомнящим и Дин Лижэнем стала самой посещаемой за время матча

Виталий Косик
Корреспондент
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Четырнадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стала самой посещаемой за время турнира — организаторы продали более 100 билетов, сообщает ТАСС.

«Сегодня самый популярный день. На первые три слота все билеты раскуплены — на первые три часа мест в зрительном зале нет», — заявили в организации турнира.

Зрительный зал рассчитан на 30 мест. Организаторы продают билеты по слотам, рассчитанным на час. Билеты на один слот стоят 15 тысяч тенге (около 2 690 рублей).

Сегодня, 29 апреля, состоится последняя, 14-я партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет 30 апреля).

Источник: https://tass.ru/sport/17646071
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Шипов сомневается в желании Дин Лижэня довести матч за шахматную корону до тай-брейка
Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция 14-й партии матча за звание чемпиона мира
Карлсен необычно описал матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем
Тренер Непомнящего заявил, что шахматист нацелен на полноценную борьбу в 14-й партии матча за корону
Смагин: «Матч на первенство мира-2023 показывает, что можно играть в интересные шахматы»
Белозеров: «Матч Непомнящего с Лижэнем — потрясающий! Такой романтизм, как будто мы в 19-м веке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов сомневается в желании Дин Лижэня довести матч за шахматную корону до тай-брейка