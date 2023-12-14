54 россиянина сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде

Международная шахматная федерация опубликовала списки участников чемпионатов мира по рапиду и блицу среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут с 25 по 31 декабря в Самарканде, Узбекистан.

Для участия в открытом чемпионате мира по рапиду зарегистрировано 199 шахматистов из 48 стран, в открытом чемпионате мира по блицу — 202 участника из 48 стран, в женских чемпионатах — 125 участниц из 30 стран.

Стартовые листы возглавляют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа, Петр Свидлер, Рихард Раппорт, Нодирбек Абдусатторов, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и другие известные гроссмейстеры.

Россию на чемпионате представят 35 шахматистов. Помимо Я. Непомнящего, П. Свидлера, В. Артемьева и Д. Дубова, это будут Александр Грищук, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин, Александр Рахманов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Давид Паравян, Павел Понкратов, Евгений Наер, Алексей Дреев, Игорь Лысый, Володар Мурзин, Михаил Кобалия, Арсений Нестеров, Жамсаран Цыдыпов, Дмитрий Бочаров, Александр Рязанцев, Роман Кезин, Рудик Макарян, Клементий Сычев, Илья Ильюшенок, Вадим Звягинцев, а также юные таланты Алексей Гребнев, Николай Аверин, Артем Усков, Савва Ветохин, Лев Зверев, Давид Ахмедов, Роман Шогджиев и Николай Трегубенко.

У женщин рейтинг-фаворитами являются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и другие сильные спортсменки.

Компанию А. Горячкиной и Е. Лагно составят россиянки Валентина Гунина, Полина Шувалова, Дарья Чарочкина, Лея Гарифуллина, Дарья Войт, Анастасия Боднарук, Алина Бивол, Екатерина Убиенных, Ольга Баделько, Мария Якимова, Баира Кованова, Галина Струтинская, Татьяна Гетьман, Екатерина Борисова, Евгения Овод, Анна Шухман и Елена Семенова.

Призовой фонд открытого чемпионата по быстрым шахматам составляет 350 тысяч долларов, по блицу — 350 тысяч долларов, женского чемпионата по рапиду — 150 тысяч долларов, по блицу — 150 тысяч долларов.