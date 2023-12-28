8-летний россиянин Шогджиев обыграл 28-летнего узбека и 25-летнего норвежца на чемпионате мира по рапиду

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев одержал две победы на чемпионате мира по рапиду в Узбекистане.

В первом туре Шогджиев обыграл 28-летнего чемпиона Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Во втором раунде россиянин оказался сильнее 25-летнего норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена.

По итогам семи партий на турнире Шогджиев одержал две победы, потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. Спортсмен набрал 3 очка и занимает 130-е место в таблице соревнований после двух дней.

Шогджиев — чемпион мира среди мальчиков до восьми лет.