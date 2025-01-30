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Ахмедов: «Была бы красивая история, если Карлсен вернулся бы в чемпионский цикл»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Давид Ахмедов, обыгравший Магнуса Карлсена в рамках «Титульного вторника» на Chess. com, в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы увидеть возвращение норвежца в чемпионский цикл.

— Часто играешь онлайн?

— Стараюсь часто. Считаю это хорошей тренировкой.

— Кстати, как отнесся к тому, что Chess.com запустил теперь пятничный турнир по шахматам Фишера?

— Очень интересно. Что-то новое. Будет интересно попробовать свои силы в этом виде шахмат.

— Веришь, что Карлсен сможет продвинуть этот формат, который заменит классику через какое-то время?

— У классики слишком долгая история. Думаю, что вряд ли шахматы Фишера полноценно заменят классический контроль. Но определенно, при активном участии Карлсена, они будут развиваться. С интересом буду следить за Freestyle Chess Grand Slam Tour.

— Хотел бы, чтобы Карлсен вернулся в чемпионский цикл или пусть развивает шахматы Фишера?

— Лучше пусть вернется в чемпионский цикл (улыбается). Была бы красивая история, если бы он вновь стал чемпионом мира в классике.

Давид Ахмедов. «Когда он сдался, то у меня как будто груз упал с плеч». 14-летний россиянин — о победе над Карлсеном

Давид Ахмедов
Магнус Карлсен
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