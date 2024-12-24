Грищук о 9-летнем Романе Шогджиеве: «Для своего возраста он играет потрясающе»

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» поделился мнением о молодых российских талантах.

В рамках Новогоднего фестиваля в Центральном доме шахматиста один из самых титулованных шахматистов страны сыграл с Иваном Землянским, Артемом Усковым и Романом Шогджиевым.

— Кто из молодых ребят доставил больше всего проблем на Новогоднем фестивале?

— Все здорово играли, со всеми была серьезная борьба.

— Что скажете о потенциале Романа Шогджиева?

— Для своего возраста он играет потрясающе. Выглядит так, что в будущем будет претендовать на самые высокие награды в мировых шахматах. Будем надеяться, что у нас растет новый чемпион.

Шогджиев в этом году второй год подряд выиграл ЧМ до 10 лет.