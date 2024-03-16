Грищук: «Мне становится тяжелее играть с молодежью»

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал, что ему становится тяжелее играть в шахматы.

«Действительно, мне становится тяжелее играть с молодежью. Но не потому, что ребята молодые, а в принципе играть стало тяжелее. Недавно я играл «Аэрофлот опен», там, в принципе, играл я неплохо, но в одной из партий в конце допустил грубейшую ошибку», — цитирует ТАСС Грищука.

40-летний Грищук является двукратным победителем Всемирной шахматной олимпиады (2000, 2002) и четырехкратным победителем командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019) в составе сборной России.