Александр Раецкий и Людмила Губернаторова — чемпионы России среди ветеранов

В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (Федеральная территория «Сириус») завершились первенства России среди ветеранов по классическим шахматам.

В открытом турнире первенствовал Александр Раецкий (Самарская область) — 7 очков. Восемь участников набрали по 6 очков, и для определения призеров пришлось обратиться к дополнительным показателям: в итоге второе место занял Владимир Понфиленок (Республика Татарстан), на третьей строчке — Алексей Горбатов (Московская область).

В отличие от открытого турнира, у женщин обошлось без дележей. Короткой ничьей зафиксировала уже заранее обеспеченную победу Людмила Губернаторова (Краснодарский край) — 8 очков. Второй финишировала Галина Струтинская (Москва), набравшая 6,5 очков. Третье место завоевала Нина Сироткина (Санкт-Петербург), в активе которой 6 очков.

С 30 октября по 1 ноября там же пройдут первенства России среди ветеранов по быстрым шахматам и блицу.

Сергей Бейлин