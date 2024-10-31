Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:00

Александр Раецкий и Людмила Губернаторова — чемпионы России среди ветеранов

Telegram Дзен

В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (Федеральная территория «Сириус») завершились первенства России среди ветеранов по классическим шахматам.

В открытом турнире первенствовал Александр Раецкий (Самарская область) — 7 очков. Восемь участников набрали по 6 очков, и для определения призеров пришлось обратиться к дополнительным показателям: в итоге второе место занял Владимир Понфиленок (Республика Татарстан), на третьей строчке — Алексей Горбатов (Московская область).

В отличие от открытого турнира, у женщин обошлось без дележей. Короткой ничьей зафиксировала уже заранее обеспеченную победу Людмила Губернаторова (Краснодарский край) — 8 очков. Второй финишировала Галина Струтинская (Москва), набравшая 6,5 очков. Третье место завоевала Нина Сироткина (Санкт-Петербург), в активе которой 6 очков.

С 30 октября по 1 ноября там же пройдут первенства России среди ветеранов по быстрым шахматам и блицу.

Сергей Бейлин

Шахматы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Сегодня
Вчера
Неделя