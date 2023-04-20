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Сегодня, 22:14

Рязанцев: «У Дин Лижэня есть проблемы с психологией — он не может довести дело до конца»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал игру китайца Дин Лижэня против россиянина Яна Непомнящего в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Не согласен, что Дин Лижэнь разбазаривал свои ходы. Он хорошо вел партию, прекрасно вышел из дебюта в ту позицию, в которую и хотел выйти изначально. Сделал сложную игру с перспективой атаки на короля. У него действительно был реальный шанс на победу сегодня. Создается впечатление, что у него есть проблемы в психологии. Он часто теряет контроль над ситуацией и не может довести дело до конца. Поэтому мы наблюдаем такую игру», — приводит слова Рязанцева RT.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1138736-ryazancev-lizheny-problema-psichologiya
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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