Рязанцев: «У Дин Лижэня есть проблемы с психологией — он не может довести дело до конца»

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал игру китайца Дин Лижэня против россиянина Яна Непомнящего в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Не согласен, что Дин Лижэнь разбазаривал свои ходы. Он хорошо вел партию, прекрасно вышел из дебюта в ту позицию, в которую и хотел выйти изначально. Сделал сложную игру с перспективой атаки на короля. У него действительно был реальный шанс на победу сегодня. Создается впечатление, что у него есть проблемы в психологии. Он часто теряет контроль над ситуацией и не может довести дело до конца. Поэтому мы наблюдаем такую игру», — приводит слова Рязанцева RT.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.