Рязанцев: «Хотелось бы увидеть более уверенную игру черными в исполнении Непомнящего»

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказался об игре Яна Непомнящего черными фигурами против Дин Лижэня в восьмой партии за звание чемпиона мира по шахматам.

«В дальнейшем хотелось бы увидеть более уверенную игру Непомнящего черными фигурами, чтобы после выхода из дебюта он понимал свой дальнейший план на игру и не терялся. Сейчас раз за разом он попадает в ситуации, в которых инициативой владеет Дин Лижэнь, и совершенно неважно, что там нам показывает компьютер в отношении ходов Яна. Так что хочется, чтобы в следующей партии черными команда Непомнящего разобрала сегодняшнюю игру и не допускала больше таких типов позиций. Ну а на следующую партию я бы продолжал бить в точку Е-4, потому что у Дина после этого начинаются проблемы», — приводит слова Рязанцева RT.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.