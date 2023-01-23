Александр Ткачев стал исполнительным директором ФШР

23 января состоялось заочное совещание Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». Была принята отставка исполнительного директора ФШР Марка Глуховского, которому члены Набсовета выразили благодарность за проделанную работу. Новым исполнительным директором ФШР стал Александр Ткачев. Решение было принято единогласно.

На заседании было единогласно одобрено создание Дирекции по международному сотрудничеству и развитию ФШР и комиссии «Школьные шахматы». Были избраны председатели комиссий ФШР: Андрей Белетский (ДЮК), Дмитрий Шахов (КДК), Ирина Лымарь (Комиссия по этике), Галина Львовна Дворкович (Комиссия ветеранов), Сергей Яновский (Тренерский совет), Евгений Шамов (СКК), Станислав Янушевский (Шахматная композиция), Владимир Переверткин (Заочные шахматы), Александр Костьев (Школьные шахматы) и Анастасия Спицына (Женская комиссия).

Набсовет принял решение о награждении Золотым знаком ФШР первого президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева и президента Федерации шахмат Республики Татарстан Геннадия Николаевича Захарова.

Были утверждены календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2023 год, а также установлены размеры вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР на 2023 год равные 0,00 рублей.

Этери Кублашвили