Александра Горячкина и Екатерина Лагно стартовали с ничьих на этапе женского Гран-при ФИДЕ

С 29 октября по 9 ноября в Шымкенте (Казахстан) проводится второй этап серии женского Гран-при ФИДЕ-2024/25. Гран-при ФИДЕ входит в цикл женского чемпионата мира: две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года.

В серии, которая состоит из шести этапов, принимают участие 20 шахматисток. Каждая из спортсменок должна сыграть в трех этапах; очки Гран-при, набранные на этих соревнованиях, начисляются в зависимости от занятых мест и суммируются. Финальное положение участниц по итогам шести этапов определяется по наибольшему количеству набранных очков в сыгранных соревнованиях. В случае дележа применяются дополнительные показатели.

Во втором этапе женского Гран-при ФИДЕ в Шымкенте играют россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина, ставшие, соответственно, победительницей и вторым призером серии Гран-при ФИДЕ-2022/23 и получившие путевки на турнир претенденток 2024 года.

Также в турнире по круговой системе участвуют Тань Чжунъи (Китай), Хампи Конеру, Дивья Дешмукх (обе — Индия), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Ставрула Цолакиду (Греция), Элизабет Петц (Германия), Нургюл Салимова (Болгария) и Бат Монгонтуул (Монголия).

В первом туре Тань Чжунъи выиграла у Элизабет Петц, Ставрула Цолакиду нанесла поражение Бат Монгонтуул, Нургюл Салимова уступила Бибисаре Асаубаевой. Вничью сыграли Лагно — Горячкина и Дивья — Конеру.