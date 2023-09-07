Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют в мужском турнире на суперфинале

Суперфиналы 76-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 73-го чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, c 30 сентября по 13 октября.

Соревнования проводятся в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

В мужском (открытом) турнире примут участие Владислав Артемьев (рейтинг ФИДЕ на 01.09.2023 — 2697, Республика Татарстан), Евгений Томашевский (2694, Саратовская область), Андрей Есипенко (2683, Ростовская область), Максим Матлаков (2674, Санкт-Петербург), Евгений Наер (2648, Москва), Володар Мурзин (2633, Московская область), Павел Понкратов (2595, Москва), Артем Тимофеев (2576, Республика Татарстан), Александра Горячкина (2558, ЯНАО), Клементий Сычев (2552, Московская область), Екатерина Лагно (2546, Москва) и Иван Розум (2531, Вологодская область).

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки: Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом суперфинале чемпионата России. Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток ФИДЕ, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание».

В женском соревновании за звание чемпионки страны поборются Полина Шувалова (2506, Москва), Валентина Гунина (2439, Москва), Наталья Погонина (2432, Саратовская область), Лея Гарифуллина (2402, Свердловская область), Ольга Баделько (2386, Москва), Алина Бивол (2373, Москва), Марина Корнева (2361, Московская область), Екатерина Гольцева (2338, Нижегородская область), Баира Кованова (2306, Саратовская область), Анна Шухман (2232, Оренбургская область), Мария Якимова (2222, Республика Татарстан) и Ольга Матвеева (2160, Пермский край).

Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 1-6 и 8-12 октября. Начало всех туров — в 15:00.

При дележе первого места двумя или более участниками играется дополнительное соревнование.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село», Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и Спортивной федерацией шахмат Санкт-Петербурга.

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