Александра Горячкина лидирует на этапе женского Гран-при ФИДЕ

В Шымкенте подходит к завершению второй этап серии женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025: уже сыграно семь туров из десяти.

Начав с двух ничьих, Александра Горячкина одержала пять побед подряд, выиграв у экс-чемпионки мира Тань Чжунъи, Ставрулы Цолакиду, Дивьи Дешмукх, Элизабет Петц и Бат Монгонтуул. Таким образом, россиянка набрала 6 очков. На шаг позади нее идет Тань Чжунъи, на третьем месте — Ставрула Цолакиду с 4,5 очка в активе. Вторая российская участница — Екатерина Лагно пока идет на седьмом месте с 3 набранными очками.

Положение участниц после 7-го тура:

1. Александра Горячкина — 6 очков,

2. Тань Чжунъи — 5,

3. Ставрула Цолакиду — 4,5,

4. Бибисара Асаубаева — 4,

5-6. Хампи Конеру, Дивья Дешмукх — по 3,5,

7. Екатерина Лагно — 3,

8-9. Нургюл Салимова, Бат Монгонтуул — по 2,

10. Элизабет Петц — 1,5.

Пары 8-го тура:

Горячкина — Конеру,

Лагно — Петц,

Дешмукх — Цолакиду,

Тань Чжунъи — Асаубаева,

Монгонтуул — Салимова.

Пресс-служба ФШР