Александра Горячкина лидирует на этапе женского Гран-при ФИДЕ

Сегодня, 11:10
В Шымкенте подходит к завершению второй этап серии женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025: уже сыграно семь туров из десяти.
Начав с двух ничьих, Александра Горячкина одержала пять побед подряд, выиграв у экс-чемпионки мира Тань Чжунъи, Ставрулы Цолакиду, Дивьи Дешмукх, Элизабет Петц и Бат Монгонтуул. Таким образом, россиянка набрала 6 очков. На шаг позади нее идет Тань Чжунъи, на третьем месте — Ставрула Цолакиду с 4,5 очка в активе. Вторая российская участница — Екатерина Лагно пока идет на седьмом месте с 3 набранными очками.
Положение участниц после 7-го тура:
1. Александра Горячкина — 6 очков,
2. Тань Чжунъи — 5,
3. Ставрула Цолакиду — 4,5,
4. Бибисара Асаубаева — 4,
5-6. Хампи Конеру, Дивья Дешмукх — по 3,5,
7. Екатерина Лагно — 3,
8-9. Нургюл Салимова, Бат Монгонтуул — по 2,
10. Элизабет Петц — 1,5.
Пары 8-го тура:
Горячкина — Конеру,
Лагно — Петц,
Дешмукх — Цолакиду,
Тань Чжунъи — Асаубаева,
Монгонтуул — Салимова.
Пресс-служба ФШР