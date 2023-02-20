Горячкина: «Если бы Непомнящий снова играл с Карлсеном, это было бы довольно интересно»

Российская шахматистка Александра Горячкина поделилась мнением о потенциальной встрече между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Честно говоря, Магнуса мы уже много раз видели в чемпионских матчах. Для разнообразия можно и еще кого-нибудь посмотреть (улыбается). Но, конечно, если бы Непомнящий снова играл с Карлсеном, это было бы довольно интересно. Хотелось бы посмотреть, как Ян решит свои проблемы, а Магнус сыграет с соперником, когда тот ничего не зевает и играет быстро, учитывая, что время не добавляется. В прошлом матче у Магнуса-то ручки тряслись, когда оставалось мало времени, — по видео это было заметно», — приводит «Чемпионат» слова Горячкиной.

В октябре 2022 года Непомнящий одержал победу над Карлсеном в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера.