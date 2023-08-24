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Сегодня, 11:45

Александра Горячкина вернулась в Москву

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Александра Горячкина.
Фото «СЭ»
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Во вторник, 22 августа победительница женского Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина прибыла из Баку в Москву.

В столичном аэропорту ее встретили начальник спортивной сборной команды России Артем Пугачев, подаривший ей красивый букет, представители основных федеральных телеканалов и изданий, а также любители шахмат. Спортсменка и ее отец Юрий Горячкин ответили на многочисленные вопросы прессы.

Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.

Нюргул Салимова и&nbsp;Александра Горячкина. Горячкина берет Кубок мира! Наконец-то Александре покорился финал топ-турнира

Александра Горячкина
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