Александра Горячкина вернулась в Москву

Во вторник, 22 августа победительница женского Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина прибыла из Баку в Москву.

В столичном аэропорту ее встретили начальник спортивной сборной команды России Артем Пугачев, подаривший ей красивый букет, представители основных федеральных телеканалов и изданий, а также любители шахмат. Спортсменка и ее отец Юрий Горячкин ответили на многочисленные вопросы прессы.

Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.