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Шахматы

1 апреля, 14:00

Алексей Гоганов назвал пять лучших турниров в своей карьере

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Алексей Гоганов в интервью «СЭ» подчеркнул, что он не удивлен своим ярким выступлением на «Аэрофлот Опен» — 2025. Гроссмейстер из Санкт-Петербурга набрал 6,5 очка и поделил 2-9-е места (по дополнительным показателям стал седьмым).

— Насколько для вас лично это был неожиданный результат?

— Вообще ничего неожиданного. Если бы у меня был привычный рейтинг 2600-2640, это был бы просто успешный турнир. Но последние два года у меня были крайне неудачными в плане карьеры, и поэтому сейчас рейтинг совсем скромный. Так что это ни в коем случае не лучший турнир в карьере.

— Давайте назовете пять лучших?

— Начну с турнира «Цахкадзор Опен» — 2021. Тогда у меня был перформанс 2800. Я обыграл Гукеша, Прагнанандху, еще ряд сильных шахматистов и занял чистое первое место. Еще назову чемпионат Европы-2016 в Косово. Тогда я стал восьмым, но за тур до конца шел на второй строчке. Третьим — турнир в Астане, который проходил параллельно с матчем на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Первый стартовый номер был у Ханса Ниманна, которого мне удалось обыграть. Плюс выиграл партию у Панаяппана Сетхурамана, на тот момент действующего чемпиона Индии. В итоге я попал в дележ третьего-восьмого мест, поделил третье-четвертое места с Александром Моисеенко. Безусловно, назову и Высшую лигу чемпионата России 2013 года в Екатеринбурге. Тогда был очень мощный состав: Ян [Непомнящий], Женя Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Мотылев... Насколько я помню, было пять человек с рейтингом 2700+. Я тогда занял четвертое место с перформансом 2750, хотя еще был мастером. Пятый? Ну давайте назовем «Аэрофлот Опен» — 2025. Хотя боюсь что-то забыть.

Алексей Гоганов.«Только в классике можно создать произведение искусства на всю жизнь». Интервью шахматиста Гоганова
Шахматы
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