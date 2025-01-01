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Шахматы

Сегодня, 04:32

Американец Ниманн раскритиковал решение разделить победу на ЧМ по блицу между Непомнящим и Карлсеном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский шахматист Ханс Ниманн раскритиковал решение международной шахматной федерация (ФИДЕ) разделить первое место чемпионата мира по блицу между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

«ФИДЕ переходит от отстранения Карлсена к созданию совершенно нового правила. Похоже, что регулирующий орган шахмат не намерен быть беспристрастным. Похоже, их волнует только мнение одного игрока.

Я буду работать изо всех сил, чтобы попасть в финал в следующем году, чтобы гарантировать, что ни один «ЧЕМПИОН» не будет произвольно «РАЗДЕЛЕН». Если вы не согласны со мной, представьте, что я этого не говорил, а затем подумайте еще раз. Вы поймете, что иногда я прав. Шахматная революция началась», — написал Ниманн на своей странице в соцсети X.

В финале Карлсен и Непомнящий не выявили победителя после четырех партий, а затем трижды сыграли вничью в трех дополнительных партиях, после чего норвежец предложил присвоить чемпионской титул обоим.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Непомняший и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу

Шахматы
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
Ян Непомнящий
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