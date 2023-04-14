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Сегодня, 21:33

Накамура сравнил шахматы с теннисом: «Я, Непомнящий, Карлсен и другие будем оставаться лучшими еще 5-6 лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский гроссмейстер Хикару Накамура считает, что ситуация в шахматах похожа на теннис.

«Где все восходящие звезды шахмат? Я думаю, что шахматы, на сегодняшней стадии очень похожи на теннис, в котором есть несколько человек, которые вечно держатся в топе. В теннисе есть Федерер, Надаль и Джокович. Они все еще лучшие, хотя Федерер и закончил карьеру. Мы не видим молодых игроков, которые совершают прорыв и постоянно побеждают на турнирах Большого шлема.

Так и с шахматами — есть я, Непомнящий, Карслен и другие, кто будет оставаться лучшими еще 5-6 лет, а юниоры не смогут пробиться наверх«, — сказал Накамура в эфире своего Youtube-канала.

С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит финал чемпионата мира по шахматам, в котором встречаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. После четырех партий счет в матче равный — 2-2.

Теннис
шахматы
Магнус Карлсен
Хикару Накамура
Ян Непомнящий
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