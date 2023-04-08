Ананд назвал шахматиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть

15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд в интервью «СЭ» рассказал о своей любимой шахматной книге и гроссмейстере, который оказал на него наибольшее влияние.

— С кем из игроков прошлого вы бы хотели сыграть?

— Мне часто задают этот вопрос, а я всегда называю Пола Морфи (американский шахматист; один из сильнейших игроков в мире в середине XIX века. — «СЭ»). Это выдающийся мастер, я многое у него перенял. В первую очередь гармоничность игры.

— Что бы вы посоветовали почитать любителям шахмат?

— Я бы посоветовал книги, на которых вырос. «Учебник шахматной игры» авторства Капабланки. Еще очень нравится книги Бориса Гельфанда, но они подойдут скорее тем, кто занимается шахматами более-менее регулярно.

Ранее Ананд назвал три лучших по его мнению матча за мировую шахматную корону.