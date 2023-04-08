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Сегодня, 17:00

Ананд назвал три лучших матча за мировую шахматную корону

Тимур Ганеев
Корреспондент
Вишванатан Ананд.
Фото Global Look Press
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15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд рассказал о матча за мировую шахматную корону, которые очень сильно повлияли на развитие интеллектуальной игры.

«Сложно выделить один, назову топ-3. Точно заслуживает внимания матч Бобби Фишера и Бориса Спасского, — отметил «СЭ» Ананд. — За ним следил весь мир, в США тогда был невероятный подъем шахмат. Плюс этот матч очень сильно помог будущим поколениям элитных гроссмейстеров. Благодаря усилиям Фишера и его команды гонорары за победу в матче за корону значительно выросли. Особняком стоит и безлимитный матч Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом. — «СЭ») и Анатолия Карпова (проходил с сентября 1984 года по февраля 1985 года в Москве и стал рекордным по количеству партий (48). Матч был прерван президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 по победам в пользу Карпова при 40 ничьих, осенью 1985 года между теми же соперниками состоялся новый матч). Это была битва титанов. И, наконец, выделю матч Александра Алехина и Хосе-Рауля Капабланки. В Алехина тогда никто не верил, но он сумел обыграть фаворита в очень красивом стиле. Пожалуй, это главный апсет в истории шахмат».

Также Ананд назвал свой лучший чемпионский матч.

«В Бонне с Владимиром Крамником в 2008 году, — продолжил спикер. — Тогда мне удалось выиграть три партии и досрочно обеспечить себе победу. Ну и в целом я сильно играл тогда, был очень хорошо готов, смог удивить очень сильно оппонента дебютными новинками».

Ананд — единственный шахматист в истории, который становился чемпионом мира сразу по трем системам: круговой, нокаут-системе и матчевой.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящему лучше не доводить дело до напряженной концовки». Ананд — о матче за корону, Фишере и Карлсене

Вишванатан Ананд
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