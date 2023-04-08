Ананд об отказе Карлсена защищать корону: «С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться»

15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд в интервью «СЭ» отметил, что ему жаль, что Магнус Карлсен отказался от пятой защиты титула. Норвежец удерживал шахматную корону с 2013 года.

— Сейчас есть мощная дискуссия, что из-за отказа Магнуса Карлсена чемпионский титул обесценился. Вы согласны с этим?

— Нет. Победитель матча станет 17-м чемпионом мира. И это не должно вызывать сомнений. Жаль, что Магнус отказался играть, но это его выбор. С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться.

— Магнус окончательно разочаровался в классических шахматах или мы еще увидим его в чемпионском цикле?

— На этот вопрос может ответить только Магнус. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся.

Карлсен отберется в турнир претендентов-2024 по рейтингу, но, скорее всего, уступит свое место.