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Сегодня, 18:00

Ананд об отказе Карлсена защищать корону: «С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд в интервью «СЭ» отметил, что ему жаль, что Магнус Карлсен отказался от пятой защиты титула. Норвежец удерживал шахматную корону с 2013 года.

— Сейчас есть мощная дискуссия, что из-за отказа Магнуса Карлсена чемпионский титул обесценился. Вы согласны с этим?

— Нет. Победитель матча станет 17-м чемпионом мира. И это не должно вызывать сомнений. Жаль, что Магнус отказался играть, но это его выбор. С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться.

— Магнус окончательно разочаровался в классических шахматах или мы еще увидим его в чемпионском цикле?

— На этот вопрос может ответить только Магнус. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся.

Карлсен отберется в турнир претендентов-2024 по рейтингу, но, скорее всего, уступит свое место.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящему лучше не доводить дело до напряженной концовки». Ананд — о матче за корону, Фишере и Карлсене

Вишванатан Ананд
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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