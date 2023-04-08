Ананд объяснил, чего больше всего стоит опасаться Непомнящему в матче с Лижэнем

15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд объяснил, в чем преимущество россиянина Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Астане.

«Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего, — заявил «СЭ» Ананд. — Все-таки у него уже есть опыт чемпионского матча, а это очень важно. По себе знаю. Второй матч точно играешь поувереннее. Плюс в последние годы Ян имел постоянную игровую практику против соперников своего уровня, что не скажешь про Дина. Из-за ковидных ограничений Лижэнь не мог принимать предложения на крупные турниры. Это может сказаться.

В чем сила Лижэня? Дин — прекрасный шахматист. Выиграть у него партию чрезвычайно сложно. Все мы помним его серию, когда он не проигрывал в классику 100 партий подряд. Это очень серьезный показатель. Он умеет спасаться из практически безнадежных ситуаций. Плюс у него хорошая физическая подготовка. Дин почти всегда очень силен в концовках турниров. Наверняка команда Непомнящего это понимает. То есть Непомнящему лучше не доводить дело до концовки».

Первая партия матча состоится в воскресенье, 9 апреля. В случаи ничьей по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.