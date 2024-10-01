Ананд сравнил сборную Индии по шахматам с командой СССР

15-й чемпион мира, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Вишванатан Ананд прокомментировал победу сборной Индии на шахматной Олимпиаде, которая прошла в Будапеште (Венгрия).

«На шахматной Олимпиаде было историческое выступление сборной Индии. Думаю, подобную уверенную победу одерживали шахматисты советской сборной в 60-х — 70-х годах. Еще раз повторюсь, это историческое, легендарное выступление. Победа женщин тоже большое достижение, но то, как победили мужчины, — это невероятно. Выступление на века, я очень горжусь нашей командой», — приводит ТАСС слова Ананда.

На шахматной Олимпиаде-2024 сборная Индии заняла первое место, одержав 10 побед и 1 раз сыграв вничью. Команда впервые в истории выиграла турнир.