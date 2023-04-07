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Сегодня, 18:57

Ананд заявил, что у Непомнящего есть преимущество над Лижэнем из-за игровой практики

Алина Савинова
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Вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Вишванатан Ананд считает, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий имеет преимущество над китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Обычно цвет, которым шахматисты начинают, не имеет определяющего значения в ходе матча. Не думаю, что в этом будет преимущество Непомнящего. А вот в том, что Ян был более активен последние пару лет, есть преимущество. Дин Лижэнь из-за ситуации с коронавирусом не мог много летать и посещать турниры, мне кажется, это может стать ключевым в матче», — приводит ТАСС слова Ананда.

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане и будет состоять из 14 партий. Первая партия матча будет сыграна 9 апреля. Начало — в 12.00 по московскому времени. По результатам жеребьевки россиянин сыграет белыми фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17478255
шахматы
Вишванатан Ананд
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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