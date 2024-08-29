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Шахматы

Сегодня, 15:00

Анатолий Быховский награжден Орденом Почета

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Анатолий Быховский.
Фото Владимир Барский
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Почетный председатель тренерского совета Федерации шахмат России Анатолий Авраамович Быховский удостоен Ордена Почета «за большой вклад в развитие и популяризацию шахматного спорта». Об этом сообщается в официальном указе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

90-летний Анатолий Быховский — советский и российский шахматист, международный мастер, международный арбитр, заслуженный тренер СССР. Он занимал пост старшего тренера молодежных сборных СССР и России, много лет возглавлял Тренерский совет ФШР. Самые известные ученики А. Быховского — гроссмейстеры Александр Грищук и Борис Грачев.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Анатолий Быховский — один из столпов советских и российских шахмат, много лет возглавлявший молодежную сборную нашей страны и Тренерский совет ФШР. Он стоял у истоков таких популярных соревнований, как «Белая ладья» и Турнир молодых мастеров. Как никто другой, он заслуживает этой высокий награды. От всей души поздравляю Анатолия Авраамовича и желаю ему крепкого здоровья!»

Шахматы
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