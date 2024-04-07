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Сегодня, 16:56

Карпов дал совет Непомнящему во время турнира претендентов

Руслан Минаев
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Бывший чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал выступление Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«В первом туре он мог обыграть не самого сильного соперника, но уже во втором обыграл одного из главных своих конкурентов — Алирезу Фируджу. Молодец. Посмотрим, как будет складываться турнир для него дальше, но важно сохранить настрой и не упускать моменты в самом начале турнира», — цитирует Карпова ТАСС.

После трех туров Непомнящий набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Источник: ТАСС
Анатолий Карпов
Ян Непомнящий
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