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Сегодня, 19:35

Карпов — о победе Горячкиной: «Горжусь, что из моей школы выходят такие талантливые шахматистки»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» победу российской шахматистки Александры Горячкиной над китаянкой Тань Чжунъи в полуфинале Кубка мира, который проходит в Баку.

«Молодец, дай Бог ей здоровья, успеха. Саша ученица полярной шахматной школы Карпова в Салехарде. Горжусь, что из моей школы выходят такие талантливые шахматистки. Не только я, но и весь Салехард гордится. Саша прекрасная ученица. Главное, чтобы она нашла в себе силы и относилась ко всему серьезно. В следующем туре Саша может встретится с украинской шахматисткой Анной Музычук, которая становилась чемпионкой мира. Она серьезная соперница. Саше надо подготовиться как следует», — сказал Карпов «СЭ».

Соперница Горячкиной по финалу определится 17 августа по итогам тай-брейка между Анной Музычук (Украина) и Нургюл Салимовой (Болгария).

Шахматы
Александра Горячкина
Анатолий Карпов
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