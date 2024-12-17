Есипенко — о победе на Qatar Masters 2024: «Играл на том уровне, который от себя жду всегда»

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко в интервью «СЭ» рассказал о своем успехе на Qatar Masters 2024, где помимо него участвовало еще 137 шахматистов. Есипенко занял первое место, в том числе обойдя Арджуна Эригайси и Нодирбека Абдусатторова.

— Довольны своим выступлением?

— В принципе все прошло удачно. Никогда не выигрывал таких крупных «швейцарок», поэтому могу только порадоваться. Начало было хорошим, а вот в середине турнира было несколько непростых позиций. Удалось их спасти. А после выходного дня выиграл три важные партии. И даже больше доволен не победами в них, а качеством игры. Играл на том уровне, который от себя жду всегда.

— В последней партии вам было важно не проиграть Эригайси, который борется за первое место в FIDE Circuit.

— Понимал, что последняя партия была очень важна для Арджуна. Он играл на победу, у меня черный цвет. Еще момент: последние партии на крупных турнирах у меня не очень удачно складывались. Проиграл Анишу Гири в «большой швейцарке» — 2023 (ничья почти гарантировала Андрею выход на турнир претендентов-2024. — Прим. «СЭ»), затем на «Аэрофлот опен» — 2024 уступил Амину Табатабаи и Владу Артемьеву на тай-брейке суперфинала-2024. Не знаю, это напряжение или просто усталость в концовках. Так что мне было очень важно в психологическом плане провести партию с Арджуном. В один момент сыграл неточно, а затем партия складывалось прекрасно.

— Болезненно воспринимали те поражения?

— Не катастрофа. Все-таки был в призах, прибавлял рейтинг. Но хотелось уже что-то выиграть. Доказать себе, что могу хорошо играть решающие партии.