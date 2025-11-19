Есипенко победил Шенкленда и вышел в полуфинал Кубка мира

Сегодня, 15:55
Российский шахматист Андрей Есипенко победил американца Сэма Шенкленда на тай-брейке в четвертьфинале Кубка мира со счетом 4:2.
Два предыдущих матча между ними завершились вничью. Есипенко вышел в полуфинал и сыграет с китайцем Вэй И.
Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.
Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.