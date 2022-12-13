Андрей Филатов: «Карякин начал клеветническую кампанию, рассчитанную на дискредитацию нашей работы»

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о высказываниях гроссмейстера Сергея Карякина, который претендует на пост президента ФШР.

— В ходе кампании Карякин много времени уделил критике работы ФШР. Вы расцениваете эту критику как часть предвыборной кампании или в каких-то тезисах вашего конкурента есть здравое зерно?

— К сожалению, я воспринимаю их как часть предвыборной кампании, которая ведется недостойными средствами. Как старший тренер мужской сборной я нахожусь на постоянной связи со всеми ведущими игроками. Мой телефон есть в том числе и у Сергея. Ничто не мешало ему позвонить мне, встретиться и обсудить те проблемы, которые его волнуют. Вместо этого он начал клеветническую кампанию в СМИ, рассчитанную не на улучшение нашей работы, а на ее дискредитацию. Это было тем более странно, что в течение долгих лет он получал от сотрудничества с федерацией больше всех остальных шахматистов в нашей стране.

Мой тренер в детской шахматной школе старался воспитать нас в первую очередь,достойными людьми, а уже во вторую — спортсменами. Жаль, что Сергею не повезло встретить такого же тренера.

Очередной съезд ФШР состоится 17 декабря в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей. На пост главы федерации претендуют Филатов и Карякин.

(Анатолий Курагин)