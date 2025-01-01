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Филатов: «Непомнящий продемонстрировал высокий уровень, завоевав медали в рапиде и блице»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал результаты чемпионата мира по блицу среди мужчин. Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили титул чемпиона мира.

«Непомнящий продемонстрировал высокий уровень, завоевав медали в рапиде и блице. Он, как и Александр Грищук, сохраняет высокий класс и еще способен удивлять любителей шахмат своими победами», — цитирует ТАСС Филатова.

В финале Карлсен и Непомнящий не выявили победителя после четырех партий, а затем трижды сыграли вничью в трех дополнительных партиях, после чего норвежец предложил присвоить чемпионской титул обоим.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу
Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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