Филатов: «Лагно показала выдающиеся результаты на чемпионатах мира по рапиду и блицу»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал третье место россиянки Екатерины Лагно на чемпионате мира по блицу среди женщин. Она проиграла китаянке Лэй Тинцзе в полуфинале и разделила бронзу с Рамешбабу Вайшали.

«Горжусь тем, что наш вид спорта принес России первые медали международных соревнований в 2025 году. Надеюсь, что таких побед станет больше. Впервые в истории шахматисты согласились поделить первое место, и Ян Непомнящий, который так долго к этому шел, стал чемпионом мира по блицу наравне с Магнусом Карлсеном. Россиянин смог отыграться в тяжелейшей матчевой ситуации и по праву завоевал этот титул.

Екатерина Лагно также показала выдающиеся результаты на чемпионатах мира по рапиду и блицу, завоевав медали в каждой дисциплине. Будучи многодетной матерью, она на протяжении многих лет входит в шахматную элиту и завоевывает награды на крупнейших мировых соревнованиях. В своем профессионализме Екатерина является примером для многих шахматистов. Поздравляю наших спортсменов с успехом и желаю всем удачи в Новом году!» — приводит пресс-служба федерации шахмат России слова Филатова.

В финале у мужчин Магнус Карлсен и Ян Непомнящий не выявили победителя после четырех партий, а затем трижды сыграли вничью в трех дополнительных партиях, после чего норвежец предложил присвоить чемпионской титул обоим.