Андрей Филатов: «Мирный путь надо искать за шахматной доской»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал в ТАСС требование Федерации шахмат Украины исключить вопрос о полноценном допуске к международным соревнованиям россиян и белорусов на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября. Под письмом с данным требованием подписались 13 членов украинской сборной.

«С моей точки зрения, ситуация сейчас такая, что Федерации шахмат Украины надо не новые фронты открывать, а становиться примером налаживания и выстраивания мирного сосуществования, становиться примером в том числе для своей политической элиты, — сказал глава ФШР. — Очевидно, что спорт должен как раз объединять людей и сопутствовать примирению народов. Он приучает людей конкурировать на здоровой основе, а не выяснять отношения кулаками и грубой силой.

Россия всегда готова к переговорам, к мирному диалогу, а наш оппонент все время открывает какие-то фронты. Агрессия никому никакой пользы не приносила, именно шахматный мир может стать примером для всех остальных, наши спортсмены должны спорить исключительно за шахматной доской. Я понимаю, что Александр Камышин, президент Федерации шахмат Украины, — человек новый в шахматах, а раз так, то ему тем более следует думать о том, как налаживать отношения, о выстраивании сотрудничества, а не переносить поле боя в шахматный мир».

«Я сам родился на Украине, окончил там шахматную школу, прекрасно знаю страну, народ, шахматную жизнь там. И меня искренне удивляют заявления некоторых руководителей шахматных федераций из других стран, в том числе из Норвегии, которые учат и рассказывают, что лучше для развития шахмат на Украине. Сейчас в мире происходит множество конфликтов, но спорт в целом и шахматный мир в частности могут стать примером. Мы можем показать, что верный, мирный путь надо искать за шахматной доской и на спортивных площадках, без дискриминации и с равными возможностями для спортсменов из всех стран.

Шахматы — это лучшая площадка, где могли бы встречаться представители и России, и Украины, и Белоруссии. И здесь ФИДЕ должна своими действиями показать, что мы, как международная федерация, объединяем людей, а не разъединяем. Более того, ФИДЕ может стать примером и для других спортивных федераций и организаций: политику надо оставить в стороне и позволить спортсменам конкурировать друг с другом честно, никого не ущемляя в правах и не унижая», — добавил он.