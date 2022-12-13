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Карякин бросает вызов
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13 декабря, 20:10

Андрей Филатов: «Никаких формальных поводов, не позволяющих Карякину играть в шахматы, не существует»

Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов в интервью «СЭ» оценил шансы гроссмейстера Сергея Карякина стать президентом ФШР.

— Все мы знаем многочисленные примеры того, как бывшие спортсмены возглавляют спортивные федерации. Но на память не приходят примеры крупных федераций, которые возглавляли бы спортсмены действующие.

— Это не случайно, поскольку налицо конфликт интересов. Ты не можешь быть одновременно и активным игроком, и менеджером, который во многом определяет правила, по которым развивается вид спорта. Но я в любом случае не собираюсь проигрывать выборы и не сомневаюсь, что после 17 декабря Сергей, если захочет, сможет вернуться к спортивной деятельности. Тем более что никаких формальных поводов, не позволяющих ему играть в шахматы, не существует.

— И все же — как вы оцениваете шансы свои и своего конкурента?

— Выборы, как и спорт, интересны своей непредсказуемостью. Иногда даже сборная Саудовской Аравии может обыграть Аргентину! Я бы не хотел оценивать наши шансы, пусть это сделают делегаты съезда.

Очередной съезд ФШР состоится 17 декабря в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей. На пост главы ФШР претендуют Филатов и Карякин.

(Анатолий Курагин)

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Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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