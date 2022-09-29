Андрей Филатов поздравил Екатерину Лагно с победой на первом этапе серии Гран-при FIDE

Россиянка Екатерина Лагно доказала свой высокий класс и спортивный характер, победив на первом серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Астане. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Лагно в четверг черными фигурами сыграла вничью с 12-й чемпионкой мира Александрой Костенюк в заключительном туре первого этапа серии Гран-при FIDE. Лагно по итогам 11 туров набрала 8 очков.

«Поздравляю Екатерину Лагно с уверенной победой на столь сильном турнире. После большого перерыва в игровой практике наша шахматистка прошла всю дистанцию без поражений, лишний раз доказав свой высокий класс и спортивный характер. Мои поздравления серебряному призеру этапа Гран-при Александре Горячкиной, которая лидировала на протяжении большей части турнира и радовала нас своими победами. Александра Костенюк, несмотря на не столь уверенный старт, в полной мере продемонстрировала свои бойцовские качества. Для Полины Шуваловой это первый опыт в серии Гран-при, и я уверен, что она сделает необходимые выводы и вернется с новыми силами, желаю нашим девушкам удачи в дальнейших соревнованиях», — сказал Филатов.