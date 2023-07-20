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Сегодня, 17:00

Андрей Филатов поздравил шахматистов с праздником

Анатолий Курагин
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил шахматистов с праздником и пожелал им хорошей игры и творческих успехов.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Международным днем шахмат!

20 июля 1924 года была зарегистрирована Международная шахматная федерация, и в этот день, 20 июля мы празднуем День шахмат.

Столетиями развивались шахматы в нашей стране. Первый массовый учебник появился в 1512 году. Сегодня миллионы людей в нашей стране играют в шахматы. Профессиональных спортсменов, которым обсчитывают национальный рейтинг, больше 400 тысяч человек.

В этот день я желаю всем хорошей игры и больших творческих успехов. С праздником!» — отметил Филатов.

Андрей Филатов
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