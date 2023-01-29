Аниш Гири стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Представитель Нидерландов Аниш Гири одержал победу в заключительном, 13-м, туре и занял первое место на международном шахматном турнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

В последнем туре Аниш Гири белыми взял верх над венгром Рихардом Раппортом.

Лидировавший большую часть турнира Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана белыми потерпел неожиданное поражение от голландца Йордена ван Фореста и опустился на второе место.

Гири набрал по итогам турнира 8,5 очка, победитель прошлогоднего турнира Магнус Карлсен и Абдусатторов — по 8 очков.