Апелляционный комитет оставил в силе решение об аннулировании результата матча Непомнящего и Дубова

Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу оставил в силе решение судьи о присуждении российским шахматистам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову по 0 очков за ничью, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

В 11-м туре россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью на 12-м ходу.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи, но она не была удовлетворена.

С 26 по 30 декабря в Самарканде проходит чемпионата мира по рапиду и блицу с призовым фондом в 1 миллион долларов.