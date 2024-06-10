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Дворкович — о ситуации с комиссией по этике ФИДЕ: «Надеюсь, дело не дойдет до CAS»

Руслан Минаев
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил надежду, что Федерации шахмат России (ФШР) и ему не придется обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за ситуации с этической комиссией.

«Подавать такую жалобу можно только в том случае, если исчерпаны возможности внутри ФИДЕ. Это и апелляция, которую будет рассматривать другой состав комиссии, и генеральная ассамблея ФИДЕ. Если итоговое решение не устроит ФШР или меня, если говорить о моем деле, — то есть возможность обратиться в CAS. Надеюсь, до этого не дойдет», — цитирует Дворковича ТАСС.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

Источник: ТАСС
Шахматы
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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